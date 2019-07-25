مسلسل "الهيبة" يخسر أمام القضاء اللبناني

نال فيلم "بلا هيبة" اللبناني، دعاية مجانيّة ضخمة، من مسلسل "الهيبة"، بعد قيام صنّاع هذا الأخير، برفع دعوى قضائيّة ضدّ الفيلم قبل أسبوعين من عرضه.

وجاء في نصّ الدعوى التي قدّمته شركة "الصباح" المنتجة لمسلسل "الهيبة" بأجزائه الثلاث، أنّ الفيلم يستند إلى نجاح المسلسل، ويستهزأ منه لتحقيق دعاية مجانية، إلا أنّ مجريات الدعوى، أثبتت أنّ شركة "الصباح" ساهمت من دون قصد منها في الدعاية للفيلم.

فقد ردّت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا القضيّة،ورأت أنّه لدى الاطلاع وفي ظل ثبوت الطّابع الهزلي والكوميدي للفيلم المشكو منه، وعدم ثبوت إمكانية حصول التباس بينه وبين إنتاجات المستدعية، لا يكون التعدّي على الجهة المستدعية واضحاً، الأمر الذي يحول دون تدخّل قاضي العجلة، لذلك يقرر ردّ الطلب موضوع الاستدعاء.

يذكر أن فيلم "بلا هيبة" من كتابة وإخراج رافي وهبي، ومن إنتاج صبحي سنان، ويشارك في بطولته عباس جعفر، كميل سلامة، ستيفاني عطالله، ميراي بانوسيان، ودارينا الجندي، ومن المقرّر أن يطلق في صالات السينما خلال أسبوعين.