انهيار يسرا في جنازة والدتها.. بوسي شلبي أنقذتها من السقوط

شيعت جنازة والدة الفنانة يسرا بالأمس من مسجد السيدة نفيسة؛ حيث تُوفيت والدتها عقب صراع طويل مع المرض، بعد دخولها إحدى مستشفيات المهندسين.

ولم تتمالك يسرا أعصابها بعد وفاة والدتها، ولم تتمكن من الحفاظ على هدوئها خلال الجنازة؛ فقد انهارت من البكاء وكادت تسقط أرضاً، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي أنقذتها من السقوط، وكانت تسير إلى جوارها طوال فترة تشييع الجثمان.

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يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي عزّت الفنانة يسرا في وفاة والدتها صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابها على «إنستجرام»، نعى حساب يسرا جروب، على موقع إنستجرام، والدة النجمة يسرا، وكتب المسئول عن الحساب: «لله ما أخذ ولله ما أعطى إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء لوالدة يسرا».

كان آخر ظهور للراحلة في حفل عيد ميلاد النجمة يسرا، الذي أقيم مارس الماضي بمنزلها، وسط مجموعة من أصدقائها وبحضور عائلتها.