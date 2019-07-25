حياة الراحل فاروق الفيشاوي في سطور...

توفي فجر اليوم الخميس فاروق الفيشاوي في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس.

وكانت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي قد تدهورت بشدة يوم أمس، فدخل في غيبوبة بعد ان توقف الكبد توقف عن العمل، كما توقفت بعض أجهزة الجسم الحيوية، قبل ان يلفظ انفاسه الأخيرة فجر اليوم.

رحلته مع المرض

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان، مشيرًا إلى أنه اكتشف المرض عن طريق الصدفة بعد إجرائه تحاليل بسبب مشاكل في معدته، قبل موعد حفل تكريمه في مهرجان الاسكندرية بـ 5 أيام فقط.

وبالرغم من ذلك صمم على المشاركة في المهرجان، حيث اعلن من هناك عن مرضه.

وشخص مرضه بسرطان العظام وخضع لعلاج تمت تجربته في مصر للمرة الأولى ويتميز بعدم عدم حدوث أي آثار جانبية مثل تساقط الشعر أو تغيير الشكل، ويعتمد على جرعات كيماوية إضافة إلى نظام غذائي خاص.

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من هو فاروق الفيشاوي؟

زلد الفيشاوي في 5 شباط/فبراير 1949 في المنوفية لأسرة ميسورة الحال، وكان الاصغر بين 5 أشقاء، وقد توفي والده وهو لم يتجاوز الـ 11 من عمره، وتولى شقيقه الأكبر رعايته.

حصل فاروق الفيشاوي ليسانس الأداب من جامعة عين شمس وبعدها نال بكالوريوس معهد الفنون المسرحية.



لمع اسم الفيشاوي عندما شارك مع نخبة من النجوم الشباب وقتها والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" ولكن بدأت مسيرته مع النجومية عام 1981 عندما شارك النجم عادل إمام والراحلة سعاد حسني بطولة فيلم "المشبوه".

قدم 300 عمل فني ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات وسهرات إذاعية من أبرزها في السينما "المشبوه" و "الباطنية"، و"حنفي الأبهة"، "فتاة من إسرائيل"، و"القرداتي"، "الجاسوسة حكمت فهمي" "الشيطان يغني" و"وحوش في الميناء" و"المحظوظ" و"الأرملة والشيطان"، و"جبروت امرأة"، و"لعبة الكبار" وكان آخر ظهور له في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد عادل أمام.

كما قدم فاروق الفيشاوي عدة مسرحيات ناجحة منها البرنسيسة مع ليلى علوي، الدنيا مقلوبة مع نبيلة السيد، واختتم مسيرته الفنية بالمشاركة في بطولة مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني.

شارك فاروق الفيشاوي في عدد من المسلسلات يضم عدة أعمال وضعته ضمن مصاف الكبار ومن أشهرها ليلة القبض على فاطمة 1984علي الزيبق في دور علي الزيبق 1985أدهم وزبنات والتلات بنات 2003، الدم والنار 2004، المطعم شي توتو 2006، رجل وامرأتان 2006، ثورة الشك 2007، عفريت القرش 2007، أولاد الحلال 2009، قاتل بلا أجر 2009، شمس الانصاري 2012 واختتمها بمسلسل "الشارع اللي ورانا" عام 2018.



حياته الخاصة

تزوج 3 مرات، أحداها من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، وزيجتين فنيتين من سمية الألفي التي أنجب منها ولده أحمد الفيشاوي وتزوج للمرة الثالثة من الممثلة سهير رمزي في زيجة استمرت خمس سنوات.

مر في نهاية الثمانينيات بأزمة إدمانه للهيروين، وصرح الفيشاوي عن تفاصيل رحلة تلقيه العلاج من الإدمان في حوار صحفي لمجلة أكتوبر عام 1987، كاشفًا عن رحلته مع الإدمان ودور زوجته الفنانة سمية الألفي في مساعدته على الشفاء من هذا المرض المزمن.