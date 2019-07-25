هكذا تفاعل النجوم مع خبر وفاة الاعلامية صابرين

ودع نجوم العالم العربي الإعلامية الشابة صابرين رشيد التي توفيت الأسبوع الماضي بعد صراع مع مرض السرطان أثناء وجودها في احدى مستشفيات تركيا. وبعد إقامة مراسم الدفن، استمرت عبارات التعزية والحزن من النجوم العرب الذي كتبوا العبارات وأشعلوا مواقع التواصل الإجتماعي بتعزيتهم على فقدان النجمة صابرين. كيف تفاعل النجوم مع خبر وفاة صابرين رشيد؟ الإعلامي فيصل العجمي ودع صديقته صابرين بعبارات مبكية بعد مراسم الدفن، حيث نشر مقطع فيديو برفقتها من كواليس احدى البرامج وكتب معلقاً: " فقدتج يالغالية وانا اذرف دمعاً وألم على فراقچ قلتلها من سنتين بتروح عني وتخليني ورحتي يا صابرين من انقى وارقى واطيب قلب عشره عمر وأخوة وصداقه منذ عشر سنوات الله يرحمج ويغفرلج ويغمد روحج الجنة إلى الفردوس الاعلى يا اختي وصديقتي وزميلتي وفعلاً جيت البحرين وكليت في قاعته لحم من ايد امي الغالية ام صابرين الله يصبرج ويصبر عمي احمد والله يلهمكم الصبر والسلوان اللهم امين ادعولها بالرحمه والمغفره." النجمة هدى الخطيب نشرت صورة برفقة الراحلة صابرين رشيد على انسقرام وكتبت لها رثاءً محزناً ناعية اياها. في حين علقت النجمة شيماء سبت على كلام النجمة هدى الخطيب بالقول: "الله يرحمها ويغفر لها". Advertisements النجمة شذا سبت نعت صديقتها المقربة صابرين عبر انستقرام من خلال صورة للراحلة نشرتها وعلقت عليها بالقول: " وراحت صابرين وبروحتها اشلعت قلوبنا معاها واكسرتنا واتركت الم وجرح كبير بقلوبنا......." كما ان النجمة أحلام نعت الراحلة صابرين بنشرها صورة على انستقرام ونعتها بعبارات حزينة مؤثرة. اقرئي ايضا: وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع طويل مع المرض مثلث الموت ومعلومات لا تخطر في البال عن مرض ريهام سعيد الخطر شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي خبر مرضها ويفجّر مفاجأة

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