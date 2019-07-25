مشاهير يعشقن تناول الآيس كريم

يعشق الكثير من مشاهير العالم تناول الآيس كريم خاصة مع بداية فصل الصيف لمقاومة حر الشمس والتمتع بطعم الآيس كريم. وفي الصور أعلاه نلاحظ ان هؤلاء النجمات يعشقن الآيس كريم ويتناولنه بشراهة: مثلاً كاميليا زوجة الأمر تشارلز نراها تأكل الآيس كريم بشراهة كبيرة، وتفضله من الحليب، أما عربياً النجمة يارا من محبات الآيس كريم. كما ان النجمة الخليجية هيفاء حسين من محبات الآيس كريم، والنجمة اللبنانية مادلين مطر. Advertisements النجمة مريم أورزلي التركية تفضل أكل الآيس كريم في فصل الصيف وفي الصورة تأكل بشراهة واضحة. شاهدوا النجمات يأكلن الآيس كريم بشراهة عالية. اقرئي ايضا: صور مذيعات لبنان في لقطات عفوية صور نجوم عرب من داخل الطائرة: عفوية وطبيعية صور عفوية...النجمات العرب أمام المرآة

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