أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا بشاطىء “وايت بيتش” بمارينا 5 بحضور نخبة كبيرة من محبي سعد.

و قدم الفنان المصري خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها: ” انا الاصلي “، و”جدعنة “، و”حمزة “ ” ياناكر خيري ” و “صاحبت كام راجل “، وغيرها من الأغاني.

وفي ختام الحفل أشعل الأجواء بأغنية “بحبك يا صاحبي” وسط حضور كبير، واستمر الحفل حتى غروب الشمس فى جو من السعادة والبهجة، وقد قام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني إلياس.

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وحرص أحمد سعد في نهاية الحفل علي التقاط الصور التذكارية مع رواد الشاطئ ومعجبيه.

وكان أحمد سعد قد انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، وأعلن الفنان خبر انفصالهما بنشر صور له مع أولاده، وأكد أنه سيوجه اهتمامه لأولاده في الفترة القادمة.

سمية دخلت في حرب التصريحات مع سعد بعد طلاقها منه، فقالت إنه يغار من نجاحها، بينما قال سعد خلال برنامج «شيخ الحارة» أن سمية نصبت عليه وأخذت منه شقته.

سمية الخشاب لم تسكت على هذا الكلام، وخرجت ومن خلال نفس البرنامج، وكشفت انها كادت تفقد حياتها بسبب أحمد سعد الذي فقدت الطحال بسبب ضربه لها، وهددت أنها ستعرضه للمحاكمة إن لم يكف عن الحديث عنها.