نجوم الفن ناعين فاروق الفيشاوي بعد رحيله: فرسان المعبد يرحلون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

ومن النجوم الذين نعوه الفنانة نادية الجندي، والتي قالت في منشور لها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “وداعا يا صديق العمر فاروق الفيشاوي، بعزي نفسي أولا، وبعزي زملائه وأسرته ومحبيه، فقدنا إنسان جميل وفنان من أهم نجوم مصر”.

وأضافت: “زميل وصديق عزيز رفيق مشواري الفني بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما، أكتر فنان اشتغل معايا، قدمنا سوي 10 أفلام سينمائية، من أهم أفلامي وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلي الإيرادات في تاريخ صناعه السينما المصرية، الإرهاب، وشبكة الموت، وملف سامية شعراوي، وجبروت امرأة، وامرأة هزت عرش مصر، وغيرها”.

وقال الإعلامي عمرو أديب: “كان فاروق الفيشاوي جاري في العمارة بحي الدقي لسنوات طويلة، نقابل بعضنا بشكل شبه يومي صعودًا ونزولًا، كان مثقفا موهوبًا مهمومًا بالواقع المحيط به بشكل كبير”.

وأضاف: “رحم الله فاروق الفيشاوي واحد من أهم الممثلين المصريين في الثلاثين عام الأخيرة”.

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كما نعاه الفنان أحمد عزمي، والذي قال عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: “الفنان الإنسان (فاروق الفيشاوي) في ذمة الله.. نسألكم الفاتحة والدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.

كما نعته الفنانة رانيا فريد شوقي، قائلة: “اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض يا رب، خلاص مشيت روحت عند حبيبك اللي طول الوقت سيرته ما بتفارقش لسانك وتضحك من قلبك على حكايتكم سوا وتترحم عليه”.

وأضافت: “مع السلامة يا غالي أوي لما كنت بشوفك كنت بحس روح أبويا فيك من كتر حبك له، إنت أصلاً عمرك ما كرهت حد قلبك أبيض ومن أجدع البشر على الأرض.. اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون”.

وقال المطرب أحمد سعد، في نعيه: “البقاء لله.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. كنت صديق وأخ وأب هتوحشني”.

كما نعاه الفنان محمود عبدالغفار، قائلًا: “وداعا أرجل وأجدع وأكرم صديق.. إلى لقاء يا رووقة.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته بسر أسرار الفاتحة.. خالص العزاء لأسرته ولأحمد وعمر ولنا ولكل أصدقائه ومحبيه، نسألكم الدعاء والفاتحة لروحه الطاهرة”.

وقال المخرج يوسف شرف الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “صديقي وأخي فاروق يا نعم الصديق كنت من أول ما وصلت إلى القاهرة حتى سفري الأخير لا ولن أنسى أول فيلم لي في مصر، كنت أنت أيقونة الحظ والنجاح بالنسبة لي وتلاه الفيلم الثاني والثالث والمسلسل، يا فنان في الزمن الجميل وكل الأزمنة، ستبقى الغائب الحاضر في عيون الملايين من عشاقك.. ليرحمك الله ويجعل مثواك الجنة يا أعز صديق”.

وقال الفنان ليد فواز، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “فرسان المعبد للأسف بيمشوا ورا بعض عشان نتأكد أكتر وأكتر إننا في الضلمة”.