تعرف على وصية فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن وصيته لنجله الفنان أحمد الفيشاوي، في أخر ظهور إعلامي له قبل رحيله.

وقال فاروق الفيشاوي، خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنه أوصى ابنه بتقديم عمل عن شخصية المطران كابوتشي.

وأضاف، أنه تأثر بشخصية المطران كابوتشي وتمنى تقديم عمل عربي ليرد على اتهامات الغرب للعرب بالإرهاب، وإذا لم يستطع تقديم العمل فإنه يوصي ابنه أحمد بتقديمه، وأكد أنه على أحمد السعي وراء هذا العمل لخروجه إلى النور.

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا يوم لخميس 25 يوليو، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به قبل تسعة أشهر وبالتحديد خلال حفل تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

فاروق الفيشاوي، أصيب بمضاعفات المرض بعد تلقيه علاج السرطان، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل رحيله بأيام، وفقد خلالها قدرته على النطق ليدخل في غيبوبة كبدية، ورحل بعدها بساعات قليلة عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 76 عامًا، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.