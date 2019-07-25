انهيار رانيا فريد شوقي وهنادي مهنا في جنازة فاروق الفيشاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

دخلت كل من الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، والفنانة الشابة هنادي مهنا، في نوبة بكاء شديدة خلال تشييع جثمان الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.

وأصيبت النجمتان بحالة انهيار شديدة للصداقة التي كانت تجمع والد كل منهما بالفنان الراحل والذي كان يرتبط بعلاقة صداقة قوية من الفنان الراحل فريد شوقي، وكذلك بالموسيقار هاني مهنا، والذي كشف مؤخرًا عن تطورات حالته الصحية، حيث أنه أول من كشف عن دخوله في نوبة إغماء كبدية.

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وانهارت الفنانة رانيا فريد شوقين خلال تعزيتها للفنان أحمد الفيشاوي، الذي قام باحتضانها للتخفيف عنها.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به قبل تسعة أشهر وبالتحديد خلال حفل تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

فاروق الفيشاوي، أصيب بمضاعفات المرض بعد تلقيه علاج السرطان، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل رحيله بأيام، وفقد خلالها قدرته على النطق ليدخل في غيبوبة كبدية، ورحل بعدها بساعات قليلة عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.