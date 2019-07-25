لطيفة تشعل حفلها بمهرجان بنزرت.. وتنزل على ركبتيها من أجل معجبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة التونسية لطيفة حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان بنزرت في بلدها تونس.

الفنانة التونسية تألقت في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أحمر طويل شديد الأناقة، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة وزينته بوردة صغيرة بيضاء، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها.

لطيفة شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفلها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “ألف شكر لجمهوري في مهرجان بنزرت ليلة من أحلى ليالي عمري”.

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الفنانة التونسية ظهرت في إحدى الصور وهي تجلس على ركبتيها على المسرح من أجل معجبة كبيرة سنا، أرادت أن تقبلها وتلتقط صورة معها، وعلقت على الصورة قائلة: “إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت”.

وكانت لطيفة، قد أعلنت منذ فترة أن هناك حملة تحاك ضدها في بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء أكثر من حفل كان من المقرر أن تحييه هناك.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها”.

وأعلنت لطيفة مؤخرا عن تواصل محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي، معها للوصول إلى حلول بشأن إلغاء حفلاتها، كما كشفت عن تلقيها اتصالات من بعض المسئولين عن إدارة المهرجانات لحل الأزمة، مؤكدة أنه ستكون هناك أخبار مفرحة بشأن حفلاتها في تونس، معربة عن امتنانها وشكرها لكل من تعاطف معها واهتم بهذا الأمر.