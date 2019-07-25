شهيرة تكشف تفاصيل آخر لقاء جمعها بالراحل فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة شهيرة تدوينة عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، تضمنت كلمات رقيقة ومؤثرة، ودعت من خلالها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي الخميس بعد معاناة شديدة مع المرض.

الفنانة شهيرة كانت آخر من التقى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، داخل المستشفى التي لفظ أنفاسه الأخيرة به الخميس، حيث زارته الأربعاء وجلست معه ما يقرب من نصف ساعة.

شهيرة كشفت تفاصيل هذا اللقاء، حيث كانت الوحيدة التي سمح لها "الفيشاوي" بزيارته رغم منع الزيارة عنه، وذلك بمجرد علمه بوجودها.

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وروت شهيرة بأسى وهي تنعى الفنان الراحل تفاصيل زيارتها له، وكتبت: "كنت قوياً ومتجاهلاً ما أنت فيه، وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزله برد، وانصرفت من عندك راضية بسبب روحك المعنوية المرتفعة، لذلك كانت صدمتي كبيرة عندما سألت عنك في اليوم التالي ليخبروني أنني كنت آخر صديقة شاهدته وهو في حالة طبيعية لأنه دخل بعدها في حالة غيبوبة".

وأضافت شهيرة أنه كان بالأمس معها يضحك ويروي نوادره مع صديقه محمود الجندي وآخرين، لذا تبدو صدمتها شديدة، مضيفة أن دموعها تتسابق ولا تريد أن تهدأ، وكذلك دموع ابنها عمرو محمود ياسين، الذي انهار وهو يحمل نعشه بينما يتداعى أمامه شريط ذكريات "أونكل فاروق".

وأنهت شهيرة تدوينتها "الشهامة والرجولة والجدعنة أنت يا فاروق، وصاحب المواقف الصعبة مع كل الناس، مع السلامة يا حبيبي".