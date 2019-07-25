5 أعمال فنية صنعت نجومية فاروق الفيشاوي

توفي في ساعة مبكرة من صباح الخميس، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاما.

وكان الفنان الراحل يعتبر نفسه من المحظوظين، فلم يدخل الوسط الفني عبر أعمال ضعيفة أو سطحية، إذ ابتسم له الحظ عندما تحمس له المخرج الكبير عبدالرحيم الزرقاني، واحتضنه المخرج الكبير محمد فاضل.

لم تشغل فكرة الانتشار بال الفيشاوي، واهتم فقط بتقديم أعمال جيدة تحترم عقل ووعي المشاهد، وفي هذا التقرير نرصد بعض أبرز الأعمال التي صنعت نجومية وتوهج فاروق الفيشاوي.

أبرز 5 أعمال للفنان الراحل فاروق الفيشاوي

1- طائر البحر

على خشبة مسرح الجامعة، بدأ فاروق الفيشاوي طريقه، وشاء القدر أن يراه المخرج الكبير عبدالرحيم الزرقاني، وأعجب بأدائه، ولذلك رشحه للمشاركة في مسرحية "طائر البحر"، إنتاج عام 1979.

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المسرحية من إخراج عبدالرحيم الزرقاني، وتأليف أنطون تشيكوف، وضمت بين فريقها: حمزة الشيمي، وعايدة عبدالعزيز، وكان للمسرح بريق ولمعان في ذلك الوقت، لذا لفت الفيشاوي أنظار المبدعين في السينما والتليفزيون، بعد ظهوره المميز في هذا العرض.

2- أبنائي الأعزاء.. شكرا

إذا كان المخرج عبدالرحيم الزرقاني منح الفرصة للفيشاوي على خشبة المسرح، فالمخرج محمد فاضل مهد له الطريق في الدراما التليفزيونية، عندما رشحه لأداء دور "ماجد" الابن الأصغر للفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، ونجح المسلسل الذي أنتج عام 1979، وكان يضم نخبة كبيرة من النجوم مثل: آثار الحكيم، ويحيى الفخراني، والعمل من تأليف عصام الجنبلاطي.

3- المشبوه

أدرك فاروق الفيشاوي أن السينما هي التاريخ الحقيقي للفنان، ولذلك بحث عنها وقدم عبر شاشتها مجموعة من الأدوار الصغيرة في بداياته، لكن يظل لقاؤه بالزعيم عادل إمام عام 1981، في فيلم "المشبوه" نقطة التحول في مشواره، إذ رشحه سمير سيف للوقف أمام الزعيم الذي تحمس له وسانده، وجسد الفيشاوي في الفيلم دور الضابط الذي يطارد "ماهر" عادل إمام، المجرم الذي يسعى للتوبة، ولكن الظروف تقف حائلا بينه وبين الحياة الهادئة، ولمع الفيشاوي في هذا العمل خاصة أنه كان يضم نجوما كبارا أمثال سعاد حسني وسعيد صالح، إضافة لإمام.

4- علي الزيبق

في عام 1985، تم ترشيح فاروق الفيشاوي لبطولة مسلسل "على الزيبق"، والذى تدور أحداثه في فترة حكم المماليك لمصر، وجسد الفيشاوي شخصية "علي" الذي يُقتل والده على يد مجموعة من الفاسدين، وعندما يكبر يقرر الانتقام، عن طريق الاستعانة ببعض الحيل. المسلسل شارك في بطولته: أبو بكر عزت، وهدى سلطان، وصلاح قابيل، وليلى فوزي.

5- الجراج

تمرد الفيشاوي على كل الأدوار التي قدمها، وقرر عام 1995، أن يغير جلده، وأن يبحث عن دور مختلف وثري دراميا؛ وجاءته الفرصة عندما رشحه المخرج علاء كريم للوقوف أمام النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، في فيلم "الجراج"، والذي جسد فيه دور عامل بسيط يعاني من مشكلات في النطق، ولكنه يمتلك بين ضلوعه قلبا من ذهب، ورغم أن الفيشاوي ظهر "أخرس" في العمل، لكنه سرق الكاميرا من الجميع.