بدعم إماراتي.. برنامج لتطوير التعليم في إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات برنامجا تعليميا في إندونيسيا لمدة عامين وقيمته 650 ألف دولار، يركز على تدريب قادة المدارس ضمن المجتمعات المهمشة والتي تعاني مدارسها من الأداء المتدني، يستفيد من البرنامج أكثر من 10000 طالب و250 معلما.

البرنامج برعاية مؤسسة دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويتضمن البرنامج إنشاء الأكاديمية الإندونيسية للإدارة.