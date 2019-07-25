العلاقات الإماراتية الإندونيسية.. 43 عاما من التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقات دبلوماسية ممتدة تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا بدأت عام 1977، وفي العام التالي تم افتتاح السفارة الإندونيسية في أبوظبي وعام 1991 تم افتتاح السفارة الإماراتية بجاكرتا، وبعد أقل من عامين تم تعيين أول سفير إندونيسي في دولة الإمارات.

وفي عام 2010 تم افتتاح مكتب لترويج الاستثمار الإندونيسي في دولة الإمارات، وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكتباً للخدمات القنصلية بجاكرتا عام 2014.