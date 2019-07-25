شكرا لقرائتكم هذا سبب وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعت وزارة شؤون الإعلام البحرينية الفنانة والمذيعة، صابرين بورشيد. وأكدت أن الأسرة الإعلامية والفنية البحرينية والخليجية فقدت واحدة من المواهب الشابة، والتي كانت لها بصماتها المميزة في إذاعة وتلفزيون البحرين والعديد من البرامج والأعمال الدرامية والفنية الخليجية، داعية الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وزملاءها الصبر والسلوان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان نبأ وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية، صابرين بورشيد (34 عاماً) بعد معاناة مع المرض، حيث أصيبت بثلاثة أورام في الرأس الأمر الذي تطلب علاجها السريع في الخارج.

كما صرح والدها أحمد بورشيد في وقت سابق في أحاديث إعلامية بأن الحالة الصحية لابنته صابرين شهدت في الفترة الأخيرة تراجعاً مفاجئاً، موضحاً أنها أصيبت بأورام في المخ، إلى أن وافتها المنية صباح اليوم.

وفي شهر أبريل المنصرم، شرعت صابرين بورشيد في تلقي العلاج في الخارج، وذلك عقب نشر والدها صورها وهي على سرير المرض بعد أن أصيبت بورم في المخ وفقدان الذاكرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي.

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وسطع نجم الشابة صابرين بورشيد – وهي بحرينية الأب سعودية الأم – سريعاً، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقًا أيضًا في الوسط الفني.

ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

وبدأت صابرين في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج "صيف البحرين 2009"، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحاً فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل "عشاق رغم الطلاق".