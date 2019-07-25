"الممر" يطوف العالم ويُعرض في عدد من الدول العربية والغربية بالإضافة إلى مصر

حالة من النجاح حققها فيلم الممر، وذلك بعد عرضه فى عدد من الدول العربية والغربية بجانب مصر، حيث قامت شركة الماسة للإنتاج الفني، بعرض فلم فيلم "الممر" في الإمارات، والأردن ولبنان .

كما تم عرضه في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا قريبًا، بالإضافة إلى السعودية ودبى .

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

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