برومو "ولاد رزق 2" يقترب من المليون مشاهدة عبر "يوتيوب" خلال 24 ساعة

القاهرة - لايف ستايل
حاز البرومو الدعائي الرسمي لفيلم ولاد رزق 2، على نسبة مشاهدات مرتفعة خلال ساعات قليلة ما جعله تريند رقم 1 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وحقق البرومو الدعائي لفيلم ولاد رزق 2، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه.
ولاد رزق 2 من المقرر، أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.
واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.
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