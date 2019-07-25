إيرادات The Lion king تتخطى نصف المليار دولار خلال 6 أيام من طرحه

كشف موقع Box office mojo عن إيرادات فيلم The Lion king والتي وصلت لـ 564,663,379 دولار أمريكي بعد مرور 6 أيام على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 212,820,978 دولار أمريكي، وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا 351,842,401 دولار أمريكي.

فيلم lion king 2019، هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.



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