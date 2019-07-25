هند صبري تنعي رئيس بلادها

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""الخليج 365"" من بيروت: نعت الفنانة هند صبري الرئيس التونسي الراحل عبر صورة تجمعها به، نشرتها على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "إنا لله و إنا إليه ‏راجعون، تنعي تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قائد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 ‏عامًا".‏ وأضافت: "وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالإحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة ‏لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن، وإن وجب الاعتبارمن هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها ‏نصوص ومؤسسات، سوف يحميانها من كل مكروه".‏

وختمت: "رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس، ‏ولعائلته جميل الصبر و السلوان، وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية".