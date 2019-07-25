اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
""الخليج 365"" من بيروت: نعت الفنانة هند صبري الرئيس التونسي الراحل عبر صورة تجمعها به، نشرتها على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "إنا لله و إنا إليه راجعون، تنعي تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قائد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عامًا". وأضافت: "وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالإحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن، وإن وجب الاعتبارمن هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات، سوف يحميانها من كل مكروه".
وختمت: "رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس، ولعائلته جميل الصبر و السلوان، وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تنعي رئيس بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.