نجوى كرم تستعد لحفلها في طرطوس

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة نجوى كرم لحفلٍ قريب في محافظة طرطوس الساحلية بعد غيابها عن الحفلات في سوريا لمدة تسع سنوات بسبب الأزمة المستمرة في البلاد. حيث تقرر موعد الأمسية في في 14 أغسطس المقبل. علماً أنها عبّرت عن سعادتها الكبرى بلقاء الجمهور السعودي في مدينة أبها مؤخراً. Advertisements من جهةٍ أخرى نشر مستشار وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي صورة تجمع "كرم" مع وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي في زيارة ودية "زحلاوية"(أي في مدينة زحلة البقاعية)، وعلّق كاتباً: "دردشة جميلة مع سيدة جميلة من الداخل والخارج". علماً أن المغنية اللبنانية أعربت في وقتٍ سابق عن دعمها الكامل لحملة تنظيف الشاطئ، والحملة التي قامت بها وزارة البيئة Save your Face دعماً للأنشطة السياحية البيئية في لبنان

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