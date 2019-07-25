شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يصل عمان استعداداً لحفله بمهرجان جرش السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم الكبير محمد منير إلى العاصمة الأردنية عمان، استعداداً لحفله المقرر إحياؤه بعد غداً السبت فى العاشرة مساءً بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها.

ومن المقرر أن يعقد الكينج محمد منير مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة، للإعلان عن تفاصيل الحفل الذى يعيد النجم الغنائى المصرى الكبير إلى فعاليات جرش للثقافة والفنون مرة أخرى بعد غياب 17 عاماً.

وكان آخر تواجد للكينج محمد منير بالعاصمة الأردنية عمان منذ عامين، حيث أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أرينا فى جامعة عمان الأهلية.

Advertisements

يذكر أن الكينج محمد منير ينتظر طرح أغنيته الجديدة "مهموم"، والذى يطرحها سينجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم.