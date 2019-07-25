شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الحلقة التحضيرية للمسلسل المشتق من Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO التلفزيونية، عن الانتهاء من تصوير الحلقة التجريبية للمسلسل الجديد المشتقة أحداثه من مسلسل Game of thrones الشهير، والمقرر أن يسرد الحقبة السابقة وبداية ظهور عائلة "آل ستارك".

وبحسب تصريحات سابقة لـ جورج مارتن مؤلف سلسلة GOT، عن المسلسل الجديد أكد على ان الاحداث التى سيشملها المسلسل الجديد، ستضم عائلة الستارك وبداية تأسيسها، كما سيشهد تواجد الوايت ووكر والموتى السائرين، بالإضافة إلى تواجد الذئاب والماموس فى الحبكة الدرامية التى ستسرد تفاصيل ما قبل مسلسل GOT، بالإضافة إلى عدم تواجد عائلة اللانيستر ضمن أحداث المسلسل الجديد، كونهم عائلة تم تأسيسها حديثاً وأن الأحداث التى ستسرد كانت قبل فترة طويلة جداً من أحداث المسلسل الشهير.

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وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.