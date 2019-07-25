شكرا لقرائتكم خبر عن من المحيط للخليج نجوم الوطن العربى يرثون فاروق الفيشاوى.. نادية الجندى تسترجع ذكرياتها مع صديق عمرها.. شريهان:مبدع عظيم.. الجسمى ووليد توفيق ونانسى عجرم وهند صبرى فى مقدمة المعزين.. والحفيدة تنعى جدها: متت بطلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجىء الوسط الفنى، صباح اليوم الخميس بوفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوى بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وتسابق جميع نجوم الفن فى الوطن العربى بنعيه و رثائه بكلمات كلها حزن ووجع على فراقه، كما استرجع عدد من الفنانين ذكريات بدايتهم الفنية مع فاروق الفيشاوى، واتشحت حسابات كل الفنانين بدون استثناء بالسواد حداد على النجم الراحل.

واسترجعت نجمة الجماهير نادية الجندى ذكرياتها مع صديق عمرها النجم فاروق الفيشاوي، وكتبت نادية الجندى "وداعاً يا صديق العمر فاروق الفيشاوي بعزى نفسى أولاً وبعزى زملائه وأسرته ومحبية فقدنا إنسان جميل وفنان من أهم نجوم مصر زميل وصديق عزيز".

وأضافت: "رفيق مشوارى الفنى بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما ومن بعدها أنطلق وهو أكتر فنان أشتغل معايا قدمنا 10 أفلام سينمائية من أهم أفلامى وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلى الإيرادات فى تاريخ صناعة السينما المصرية الإرهاب وشبكة الموت وملف سامية شعراوى و جبروت امرأة و امرأة هزت عرش مصر وغيرها".

واختتمت حديثها، قائلة: "ربنا يصبرنى ويصبرنا على فراقه الله يرحمه يارب خالص التعازى لأولاده أحمد وعمر ولأسرته وكل محبيه".

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى" صدق الله العلى العظيم فارق الحياة وفارقنا فاروق الفيشاوى مبدع مصرى عظيم خالص عزائى إلى أبنائه أحمد الفيشاوي عمر الفشاوي وأم أبنائه وشريكة عمره سمية الألفى".

وتابعت "عزائى إلى جميع محبيه في مصر والعالم العربي اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ثبته عند السؤال وأنزل علي قلب أبنائه وآسرته الكريمة الصبر والسلوان وارضهم بقضائك يارب العالمين".

وقال الفنان تامر حسنى، "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالي النجم الكبير فاروق الفيشاوي نسألكم الدعاء والفاتحة ".

وعبر الفنان عاصى الحلانى، عن حزنه لرحيل فاروق الفيشاوى، قائلا: " خسرنا اليوم فنان لا يتكرر.. أحر التعازي للشعب المصري الحبيب ولعائلة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون رحمك الله واسكنك فسيح جنانه"، أما الفنانة أنغام فنعته قائلة:" أحد أروع الممثلين المصريين الموهوب الرائع إنسانيا وفناً اللهم أرحمه برحمتك وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

واسترجعت الفنانة درة، ذكريات تصوير مسلسل " الشارع اللى ورانا"، مع الفنان فاروق الفيشاوى، قائلة: " لا حول ولا قوة الا بالله.. أكاد أن لا أصدق رغم معرفتي بصراعه مع المرض.، الفنان المحب للحياة وللناس ..الطيب الجدع الخلوق المثقف.."حبيب زملاؤه الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة..كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا" الذي كان فيه أب حنون وحكيم، الناس الحلوة بتروح".

بينما كتبت الفنانة سولاف فواخرجى، قائلة:" صاحب فكر وثقافة ورأي ، صاحب فن وتاريخ ، صاحب إرادة تعلّم وتدرّس ، صاحب قلب كبير لايمكن إلا أن يترك أثرا كبيرا في قلب من عرفه أو حتى صدفه ... ستعلق صورتك الى جانب صور الكبار الموجودة على الجدار ، ولكن صورتك وإياهم لن تغب ولن تموت ، فالفنان والمبدع والمعطاء يبقى حاضرا بفنه بابداعه وبمحبة الناس له رحمة الله عليك أيها العزيز فاروق الفيشاوى".

ونعى الفنان أحمد السعدنى، فاروق الفيشاوى، قائلا:" لا اله الا الله من أطيب و أنضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون".

وكتب الفنان محمود البزاوى، قائلا:" مع السلامه يا أستاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة".

وكتبت الفنانة نادين نسيب نجيم، قائلة:" الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في ذمّة الله، كان وسيبقى علامة فارقة في تاريخ الدراما والسينما، تاريخ كبير يستحق الاحترام والتقدير. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبّر عائلته الكريمة وأحبائه".

وقالت هند صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام "فاروق الفيشاوى لم يكن فنانا موهوبا فحسب لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال فى المسرح والسينما والتليفزيون فحسب بل كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض، حتى فى إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا.. وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب".

وكتب إمام، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، البقاء لله يا حبيبي يا فاروق الفيشاوي".

كما نشرت الفنانة كندة علوش، صورة تجمعها مع الفنان فاروق الفيشاوى وزوجها الفنان عمرو يوسف، قائلة:"غالي محب وطيب وعاشق للناس والفن والحياة.. خبر محزن جداً رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة.. خالص العزاء لأبنائه أحمد وعمر".

بينما كتب عمرو يوسف، قائلا: " كان شخص استثنائى محب للحياة و محب لكل من حوله، بسيط متواضع و دوغرى، أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل هتوحشني جداً بس ان شاء الله فى مكان أحسن بكتير الرجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

وكتب حسين الجسمى، قائلا: وداعاً يا صديقي .. وداعاً يا صاحب القلب الكبير الله يرحمك ويصبّر أهلك وذويك ومحبيك".

واسترجعت الفنانة مى نور الشريف، جملة النجم فاروق الفيشاوى التى دائما يرددها عندما يقابلها: " أهم حاجة أنا و أبوكي سيبنها ليكي انتي و أحمد مكتبتنا"، معبره عن حزنها الشديد لرحيل فاروق الفيشاوى الذى كان مثل والدها.

وكتبت مى، قائلة: "فاكرة كويس جملتك: "أهم حاجة أنا و أبوكي سيبنها ليكي انتي و أحمد مكتبتنا..انت كنت من أنقي و أجدع الناس بجد ربنا يجمعني بيكوا الحبايب كلهم علي خير ربي أغفر و أرحم... الفاتحة و الدعاء".

ورثت حفيدة فاروق الفيشاوى، لينا جدها بكلمات مؤثرة، ونشرت صورا لها برفقته قائلة :"سأشتاق إليك، سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح، لقد توفيت مبكرا، لن تحضر معي حفل تخرجي، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه، لقد متت بطلا".



لينا و جدها (1)



لينا و جدها (2)



لينا و جدها (3)



لينا و جدها (4)



لينا

ورحل صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الأبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات فقدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صديق عمره عادل إمام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.



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