شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سرس الليان تستعد لاستقبال جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسرة الفنان القدير الراحل "فاروق الفيشاوي"، تقوم بتنفيذ وصيته والذهاب إلى مدافن الأسرة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لدفنه بجانب أشقائه بمقابر الأسرة.

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بينما أقام العاملون سرادق العزاء أمام منزل شقيق الراحل "فاروق الفيشاوي" بالمدينة استعداداّ لتلقي العزاء من أهل المدينة، حيث سيطرت حالة من الحزن بين أهالي المدينة، مؤكدين أن الفنان الراحل "فاروق الفيشاوي"، كان إنسانا ذى خلق عظيم، حيث كان دائمًا يرسل مساعدات شهرية للعديد من الأرامل والأيتام بالمدينة.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل "فاروق الفيشاوي"، أرسل أموالا قبل عام ونصف العام، قبل إصابته بالمرض اللعين لترميم مقابر الأسرة بالقرية ليدفن بها مع والده وشقيقه.