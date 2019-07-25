شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..خطيب جينيفر لوبيز يهديها سيارة بورش فى عيد ميلادها الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن الإحتفال بعيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ 50 اعتيادياً على الإطلاق، فالنجمة الذى حاول أغلب متابعيها الاحتفاء بها بالأمس بمناسبة عيد ميلادها منحها خطيبها اليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق هدية قيمة للغاية كما كشف تقرير منشور فى موقع الديلي ميل مؤخراً.

الهدية تتمثل فى سيارة بورش سيارة بورش 911 GTS تتميز باللون الأحمر الذى تفضله النجمة جينيفر لوبيز، وبالتالى قرر اليكس منحها سيارة بهذا الشكل خاصة أن النجمة الشهيرة من عشاق عالم السيارات.



اثناء الكشف عن السيارة

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السيارة



جنيفر لوبيز



سيارة جنيفر لوبيز