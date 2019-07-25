شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى بديلا لشوقى طنطاوى فى "خيبتنا" للجوكر محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان الشاب محمد يحيى بروفات العرضى المسرحى "خيبتنا" بطولة وإخراج الفنان الكبير محمد صبحى، وذلك بعد أن وقع عليه الاختيار ليجسد دور الفنان الراحل شوقى طنطاوى الذى وافته المنية الأسبوع الماضى.

ويعود الفنان محمد صبحى لمسرح مدينة سنبل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، اليوم الخميس، لتقديم موسم جديد بعد توقف أسبوع.

يذكر أن الفنان شوقى طنطاوى، أحد أعضاء فرقة الفنان محمد صبحى المسرحية، توفى الخميس الماضى، بعد صراع مع المرض، ونعاه النجم محمد صبحى ، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا، "البقاء لله رحل شوقى طنطاوى أكثر المخلصين على مدار 50 عاما واليوم".، ومن لمقرر أن يختار صبحى بديلا للراحل الذى كان يلعب أحد الأدوار المهمة فى المسرحية .

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مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.