شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار العالمى "يانى" لجمهوره: وصلت إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الموسيقار العالمى "يانى" ، بوصوله إلى القاهرة ، حيث يحيى حفلة الموسيقى غدا، وذلك في الساحل الشمالي ضمن جولته العالمية في عام 2019.

ونشر الموسيقار العالمى يانى، صورته خلال تواجده على متن الطائرة على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انسجرام"، وعلق قائلاً:"وصلت إلى مصر".



يانى

وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية وسعرها 2000 جنيه والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـvip وسعرها 3500 جنيه.

يذكر أن ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحًا وترحابًا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.