"الجونة السينمائي" عن فاروق الفيشاوي: نجم أسطوري وصاحب أعمال عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، على نعي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل أثناء حضوره واحدة من فعاليات المهرجان، وصاحبه التعليق التالي "رحل عن عالمنا اليوم الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عامًا.. النجم الأسطوري صاحب أعمال فنية عظيمة مثل: فيلم (مشوار عمر) و(ليه يا بنفسج) و(المشبوه)، وأخر أعماله كانت مشاركته في مسرحية (الملك لير) هذا العام".

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وتابع "ستظل أعماله المذهلة لها بصمة مؤثرة في نسيج السينما المصرية، وستبقى ذكرى موهبته الرائعة إلى الأبد".

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة ظهر اليوم، ليُدفن في مقابر أسرته بمحافظة المنوفية.