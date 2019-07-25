هند صبري تنعى الرئيس التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت الفنانة هند صبري الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وكتبت هند "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعي تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قائد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عاما.. وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة.. وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن.. وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه".

واختتمت "رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قائد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس.. ولعائلته جميل الصبر والسلوان.. وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه الرئيس المؤقت السيد محمد الناصرمن أجل تونس حرة ديمقراطية ".