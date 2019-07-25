تعرف على موعد عزاء فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
يستقبل الفنان أحمد الفيشاوي العزاء في والده النجم الكبير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الأحد المقبل.
وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي أن أسرة الفنان الراحل تستقبل العزاء الأحد المقبل عقب صلاة المغرب.
كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.
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