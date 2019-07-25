صور| جثمان الفيشاوي يتجه إلى مثواه الأخير بـ"سرس الليان" تنفيذًا لوصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحركت السيارة، التي تحمل نعش الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من مسجد مصطفى محمود إلى محافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يصلى على الراحل مرة أخرى في مسجد الصعيدي، قبل دفنه بمدافن العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وكان الفيشاوي قد أوصى قبل رحيله، أن يدفن بجوار شقيقه جلال الفيشاوي.

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وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الفنانين، ونجله أحمد الفيشاوي، وزوجته السابقة سمية الألفي.

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.