مجدي الهواري يكشف تفاصيل آخر مشروع لم يكتمل لـ"فاروق "الفيشاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المخرج مجدي الهواري صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال النجم الكبير الراحل، الملك لير والشريك المؤسس في كايرو شو المنتجة للعمل عن بالغ حزنه وألمه الشخصي لفقدان -ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة ولكن أيضا- الإنسان الرائع، قائلا: بقي كما عرفته منذ أكثر من عشرين عاما في فيلم ليه يا بنفسج عندما كنت شابا ضمن فريق العمل مع المخرج الكبير رضوان الكاشف وحتى اخترته لبطولة آخر أعماله الدرامية في مسلسل الشارع اللي ورانا، ثم في آخر أعماله المسرحية الملك لير.

وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الفيشاوي في بطولة الملك لير، وقال: عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لدي مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبًا متخصصًا آخر وأكد لي أن العمل وخصوصا المسرح هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين.

وحول اللقاء الأخير مع النجم الراحل، قال مجدي الهواري التقينا في جلسة طويلة قبل سفري مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للتحضير لعروض كايرو شو ضمن موسم جدة، وكانت جلسة مطولة تحدثنا فيها عن مستقبل عرض الملك لير، كما قدم لي نصا مسرحيا يريد تقديمه العام القادم ٢٠٢٠، وهو "علي الزيبق".

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وأضاف الهواري: كان لآخر لحظة عاشقا للحياة ولعمله ويخطط لمشروعات جديدة وقال لي أتمنى أن تكون كل أعمالي القادمة على مستوى العملين اللذين قدمناهما سويا وهما الشارع اللي ورانا في التليفزيون والملك لير في المسرح، ثم انشغلت بالتحضير لعرض ٣ أيام في الساحل بجدة، وفوجئت باعتذاره عن السفر مع مسرحية الملك لير إلى المملكة لظروفه الصحية، وعقب عودتنا فجعنا جميعا بالتدهور السريع في حالته الصحية ثم الوفاة.

واختتم الهواري حديثه عن الفيشاوي موجها التحية لأسرته وبخاصة الفنانة القديرة سمية الألفي التي وصفها بالسيدة العظيمة التي بقيت إلى جواره حتى آخر لحظة في حياته رغم انفصالهما منذ سنوات طويلة إلا أن فاروق الفيشاوي بقي ابنها الأكبر، لتعطي مثالا نادرا في الحب والوفاء.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.