هكذا نعى عمرو دياب الراحل فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى الهضبة عمرو دياب، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة الفيشاوي رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

تحركت السيارة، التي تحمل نعش الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من مسجد مصطفى محمود إلى محافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يصلى على الراحل مرة أخرى فى مسجد الصعيدي، قبل دفنه بمدافن العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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وكان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية. ومن المقرر أن يُقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.