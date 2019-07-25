انهيار فنانة وانفعال ابنه.. لقطات من جنازة فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

سيطرت عدد من اللقطات على مشهد جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي التي شُيعت من مسجد مصطفي محمود، بالمهندسين، عقب صلاة ظهر اليوم.

انفعال الفيشاوي

انفعل الفنان أحمد الفيشاوي على الصحفيين المتواجدين في محيط مسجد مصطفى محمود، بسبب الازدحام الشديد، قبل تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

حمل النعش

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على المشاركة في حمل النعش وشاركه الفنان عمرو يوسف.

رجال السياسة والإعلام

وحضر عدد كبير من نجوم السياسة والإعلام وكان في مقدمة الحضور الإعلامي عمرو الليثي، وحمدين صباحي.

انهيار هنادي مهنا

سيطرت حالة من الحزن على الفنانة هنادي مهنا، خلال تشييع الجنازة وظهرت وهي مرتدية الحجاب، ومنهارة من البكاء حزنا على فراق النجم فاروق الفيشاوي، والذي تربطه بوالدها علاقة أسرية.

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زوجة الفيشاوي بالحجاب

ظهرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحجاب، ممسكة بذراع زوجها، خلال تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

نجوم الفن

شارك في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن منهم: هاني مهنا، رجاء الجداوي، إلهام شاهين، عمرو يوسف، عماد رشاد، أشرف زكي، كمال أبورية، أحمد عبدالعزيز، حسام الحسيني، ونهال عنبر.

نجمات بالحجاب

ظهر عدد من النجمات خلال مشهد الجنازة وهن يرتدين الحجاب منهن رجاء الجداوي، بوسي شلبي، هنادي مهنا.

الظهور الأول

شارك الفنان رشوان توفيق في الجنازة والذي يعد الظهور الأول له عقب وفاة زوجته التي رحلت منذ أيام.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.