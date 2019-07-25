نادية الجندي ناعية الفيشاوي: "وداعا صديق العمر.. أكتر ممثل اشتغلت معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، رفيق مشوارها الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجندي، صورة تجمعها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "وداعا يا صديق العمر فاروق الفيشاوي، بعزي نفسي أولا، وبعزي زملائه وأسرته ومحبيه، فقدنا إنسان جميل وفنان من أهم نجوم مصر".

وأضافت: "زميل وصديق عزيز رفيق مشواري الفني بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما، أكتر فنان اشتغل معايا، قدمنا سوي 10 أفلام سينمائية، من أهم أفلامي وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلي الإيرادات في تاريخ صناعه السينما المصرية، الإرهاب، وشبكة الموت، وملف سامية شعراوي، وجبروت امرأة، وامرأة هزت عرش مصر، وغيرها".

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وتابعت: "وعملنا ثنائي فني جميل والنَّاس حبتنا وحبت أعمالنا مع بعض، ربنا يصبرني ويصبرنا على فراقه الله يرحمه يا رب، خالص التعازي لأولاده أحمد وعمر ولأسرته وكل محبيه".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.