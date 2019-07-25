محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:
شارك عدد من الفنانين في الصلاة وتشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
ووصل إلى مسجد مصطفى محمود للصلاة على الجثمان، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة ماجدة، والفنان عادل عزوز، عضو مجلس النقابة، وصديقه الملحن هاني مهنا، وصديقه المقرب عماد رشاد والفنان رشوان توفيق، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، والفنانة رجاء الجداوي، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والفنان سامح الصريطي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة شهيرة، ونجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، وجورج إسحاق.
كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة وأشرف زكي وجورج إسحاق..50 صورة من جنازة فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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