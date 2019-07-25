تراند اليوم : ممثلة شهيرة ترد على "طلاقها" من زوجها "الداعية"



ردت الممثلة المصرية شيري عادل بشكل عملي على شائعة طلاقها من زوجها الداعية والمنتج معز مسعود، بظهورهما معًا في مقطع فيديو.

ونشرت "شيري" عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، فيديو قصير لها بصحبة زوجها، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلاً، ويمازحها بـ"دا بجد.. مجنونة".

كانت شائعة ترددت عن انفصال "شيري" عن "معز" بعدما شيري حذفت كل الصور التي جمعتها عبر حسابها على "إنستجرام".

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يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان حول مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.