فيديو: كارول سماحة في عيد ميلادها.. ممثلة خطفت قلوب عشاق الموسيقى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - تحتفل المطربة اللبنانية كارول سماحة اليوم بعيد ميلادها ال 47، ولن يحتفل معها عشاق صوتها فقط، وإنما سينضم لهم عشاق المسرح والسينما والتليفزيون أيضا، فرغم أنها بدأت مسيرتها الفنية متأخرة إلا أنها وضعت بصمتها على كل الفنون المرئية، واستحقت بحق لقب ملكة المسرح، الخليج 365 نت يشارك عشاق كارول سماحة في العالم العربي الاحتفال بعيد ميلاد بالوقوف أمام أهم محطاتها الفنية والعائلية.

كارول سماحة مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية من مواليد 25 يوليو 1972

حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999.

بدأت حياتها الفنية كممثلة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

أول ألبوم لها باسم "حلم" صدر عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الموريكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما.

اعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019

بدأت الغناء وهي بعمر 31 عاما وأصدرت 6 ألبومات غنائية فقط وهي حلم،2003 انا حره،2004 أضواء الشهرة،2006 حدودي السما،2009 احساس،2013 ذكرياتي،2016.

لها سجل لا ينسى في مجال المسرحيات غنائية منها آخر أيام سقراط، 1998 ملوك الطوائف، 2003

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زنوبيا، 2007 أبو الطيب المتنبي، 2001

قدمت تجربة درامية واحدة وهي مسلسل الشحرورة، 2011 عن السيرة الذاتية للمطربة اللبنانية الراحلة صباح.

قدمت فيلما واحدا على مدار مشوارها الفني وهو "بحر النجوم" عام 2008، وظهرت بشخصيتها الحقيقية مع النجوم وائل كفوري وهيفاء وهبي، وتستعد لتجربتها الثانية "بالصدفة" مع المخرج باسم كريستو.

ألفت كارول لنفسها 5 أغاني من ألبومها الأخير ذكرياتي، وأظهرت فيهم موهبة كارول المؤلفة.

تزوجت مرة واحدة مدنيا من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وأنجبت طفلة وحيدة وهي تالا.

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