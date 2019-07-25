5 فنانات في حياة فاروق الفيشاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - توفي صباح اليوم الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.



الفيشاوي الذي تحدث مراراً عن ضعفه أمام النساء وعن نزواته المتكررة، حيث اشتهر كـ"دون جوان" في الوسط الفني، تزوج 3 مرات، إحداها من خارج الوسط الفني من سيدة تدعى نوران، وزيجتين فنيتين، إضافة إلى إعلانه عن ندمه من عدم الزواج من فنانة شهيرة.





سمية الألفي





استمر زواج فاروق الفيشاوي من سمية الألفي ما يقرب من 16 عاماً، حيث تزوجا في عام 1979, قبل أن ينفصلا بسبب خيانات الفيشاوي المتكررة بحسب تعبير سمية الألفي أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "فحص شامل" للإعلامية رغدة شلهوب قبل عامين، وقد أسفر زواجهما عن ولدين هما أحمد الفيشاوي - الفنان المعروف- وشقيقه عمر.







سهير رمزي



بعد انفصاله عن زوجته سمية الألفي تزوج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانة سهير رمزي وظل معها لـ 5 سنوات حتى انتهى الزواج بالطلاق.



وعند طلاقهما أشيع بأن الطلاق قد تم لأنها لم تستطع تحمل فترة إدمانه المخدرات، لكنها نفت ذلك مؤخراً في عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية.







ليلى علوي



الفنانة الثالثة في حياة فاروق الفيشاوي هي ليلى علوي، التي لم يتزوجها، ولكنه صرح بأنها حب عمره وبأن مشروعاً للزواج كان قائماً بينهما ولكنه فشل، وهو ما يشعره بالندم الشديد.











من جانبها رفضت الفنانة ليلى علوي، في مقابلة الرد على تصريح الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية فقالت إنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع وإن الفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله.







نيرمين الفقي ومعالي زايد



من ضمن الشائعات التي انتشرت عن الفنان فاروق الفيشاوي هو ارتباطه عاطفياً بكل من الفنانة معالي زايد والفنانة نيرمين الفقي وهو ما نفاه في عدد من اللقاءات التلفزيونية، حيث أكد أن ما يجمعهما هو العمل والصداقة فحسب.

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