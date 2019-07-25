صور..أنوبام خير يستضيف ريشي ونيتو كابور على الغذاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 04:34 مساءً - زار النجمان ريتشي كابور Richi Kapoor ونيتو كابور Nitu Kapoor مواطنهما الممثل أنوبام خير Anupam Kher مؤخرًا، في شقته في نيويورك لتناول الغداء ، حيث شكر النجم ريشي الطعام الذي قام باعداده خير، وبخاصة الخبز المحلّى الشهير الذي يُعدّ في الهند.
وشارك ريشي صورة للثلاثة وهم يتناولون طعام الغداء على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا بالقول: "في شقة أنوبام خير Anupam Kher لتناول طعام الغداء، تناولنا الفولكا (الخبز الهندي) الذي قام بصنعه، طعام رائع."
وشارك أنوبام أيضًا بعض الصور من فترة ما بعد الظهيرة عبر انستقرام ، وعلق عليها بالقول: "احزروا من جاء لتناول الغداء؟ لقد كنت سعيدًا لأنني رافقت ريشي كابور ونيتو في منزلي لتناول طعام الغداء". وكانت النجمة المخضرمة نيتو قد أشادت بمائدة أنوبام أيضًا.
وقبل يومين، التقى نجوم الفن الثلاثة لتناول العشاء في مطعم فاخر في المدينة، حيث شاركت نيتو صورة من حفل العشاء عبر انستقرام ، قائلة: "كان من دواعي سروري دائمًا قضاء الوقت مع أنوبام- لقد كان داعمًا كبيرًا طوال الوقت."
يشار إلى أنّ ريشي يقيم حاليًّا في نيويورك منذ 9 أشهر، حيث يخضع لعلاج السرطان، وقد كشف مؤخرًا أنه بدأ يتعافى ويتوقع عودته إلى الهند قريبًا.
كما يُذكر أنّ أنوبام كان في مدينة نيويورك، بسبب انضمامه إلى فريق المسلسل التلفزيوني الأمريكي نيو أمستردام العام الماضي.
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