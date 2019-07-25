مزاح بين راشد الماجد ونبيل شعيل على كليب نشره تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، فيديو كليب أغنية ” على خير ” للفنان نبيل شعيل، معلقًا: أيام البساطة، أتوقع نبيل ما كلفه الفيديو كليب 500 ريال ” .
وعلّق الفنان راشد الماجد، على الكليب مازحًا، بالقول: يا بوناصر أخونا الفنان نبيل شعيل كان متأثر بالبريك دانس حتى المخرج جايبه من برى كان أمريكي ” .
وردّ الفنان نبيل شعيل على ” الماجد ” ، قائلًا: ” راشد لا تحرش مو من صالحك ” .
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