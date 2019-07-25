تأجيل حفل أحلام بمهرجان سودة عسير.. والفنانة تعلق

أعلنت إدارة مهرجان ”سودة عسير“ عن تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام، لمدة 3 أيام.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الحفل سيقام في الـ 16 من أغسطس المقبل على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، بدلًا من الـ 13 من أغسطس.

ونشرت إدارة مهرجان موسم السودة تغرية عبر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“ تغريدة جاء فيها: ”حبايبنا ومحبي الفنانة أحلام، تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019“.

ويأتي تغيير موعد الحفل بعد أن قامت إدارة المهرجان بتعديل جدول حفلات الموسم ككل ليبدأ من الـ 16 من أغسطس حتى الـ 31 من الشهر ذاته بدلًا من الـ13 أغسطس.

وفي السياق نفسه نشرت المطربة الإماراتية أحلام، بوستر الحفل بالموعد الجديد عبر حسابها على ”تويتر“ داعيًة جمهورها لموعد الحفل الجديد، وفي محاولة منها لجذب الجمهور؛ بسبب التغيير المفاجئ أكدت أنها ستغني كل ما يطلبه الجمهور وطالبتهم بتجهيز ما يريدون وإرساله لها.

وقالت: ”وعد مني لكم يا أهل عسير بغني الأغاني اللي تطلبونها كل واحد يجهز الليستة ويمنشني، الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ 16 أغسطس 2019 نغني مع بعض“.