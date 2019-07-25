طليقة ابنه.. شاهد ماذا قالت هند الحناوي بعد رحيل فاروق الفيشاوي

نشرت هند الحناوي “طليقة الفنان أحمد الفيشاوي”، منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت من خلاله الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز الـ67، بعد صراع مع مرض السرطان.
ونشرت هند الحناوي، صورة للراحل فاروق الفيشاوي، ظهر فيها مع حفيدته “لينا الفيشاوي”، وعلقت قائلة: «عسى أن يرتاح في سلام ولعل أحفاده تجلب له الرحمة».
وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود.
الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.
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