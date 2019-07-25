وداعا حاوي الفن فاروق الفيشاوي

رحل عن عالمنا فجر اليوم 25 يوليو الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان لتفقد مصر أحد رموزها الفنية الكبيرة حيث قدم الراحل شخصيات متنوعة ستظل علامات خالدة فى تاريخ الدراما والسينما والمسرح فهو "حاوي" القلوب الذي سحر المصريين والعرب بفنه وسيظل خالد بأعماله المتنوعة.

وفاروق الفيشاوي، ولد عام 1952 بمحافظة المنوفية وحصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس ثم تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية، لعب في بداية مشواره الفني عدد من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون

حتى جاء فيلم المشبوه عام 1981 ليحصل علي فرصته الحقيقية الأولي أمام الزعيم عادل إمام ونجم الكوميديا سعيد صالح.

وتميز الفيشاوي بين نجوم جيله بقدرته على تقديم مختلف الأدوار، حيث نجح في تجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية.

ومن أبرز أعمال الراحل السينمائية: "الحب في طريق مسدود، الباطنية، أرجوك أعطني هـذا الدواء، لا تسألني من أنا، القرداتى، والجراج"، وفي التليفزيون تألق في: "على الـزيبق، أبنائي الأعزاء

شكرا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها: "بـداية ونهاية، البرنسيسة وأهلا يا بكوات ومؤخراً الملك لير".

ونال الفيشاوي العديد من الجوائز منها أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم ألوان السما السابعة، وجائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل عفريت القرش، وتكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004، درع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي فى الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم ألوان السما السابعة.