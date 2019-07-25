بالصور.. أبطال الفيل الأزرق 2 يحتفلون بعرضه في السينمات

احتفل نجوم " الفيل الأزرق2 " بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى سينمات التجمع الخامس، بحضور أحمد بدوى مدير عام شركة "سينرجى". ولاقى الفيلم إعجاب الجمهور الذى حضر العرض الخاص، وشارك فى حضور العرض كل من النجم كريم عبد العزيز وشيرين رضا وهند صبرى وتارا عماد ، ومؤلف الفيلم أحمد مراد ، والمخرج مروان حامد، بالإضافه الى عدد كبير من الشخصيات العامه. صبرى وتارا عماد ، ومؤلف الفيلم أحمد مراد ، والمخرج مروان حامد، بالإضافه الى عدد كبير من الشخصيات العامه. Advertisements ويضم فيلم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم", ويعرض الفيلم ايضاً في سينمات الخليج العربي تزامناً مع عرضه في مصر. مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم", ويعرض الفيلم ايضاً في سينمات الخليج العربي تزامناً مع عرضه في مصر.

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