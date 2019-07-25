محطات فنية في مشوار الراحل فاروق الفيشاوي

قدم الفنان فاروق الفيشاوي العديد من

الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة ليست فقط في السينما والمسرح والتليفزيون، بل في قلوب جمهوره ومحبيه الذي فجعهم خبر وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 67 عام، ولكن يرحل الفنان ويظل حيًا بما قدمه من أعمال.

ومن أعماله في السينما "المشبوه، حنفي الابهة ، المشبوه، إمرأة هزت عرش مصر، الباطنية، الحناكيش، المنتقمون، جبروت امرأة، أبنائي الأعزاء شكرا، زينات والثلاث بنات، ألف ليلة وليلة، دموع صاحبة الجلالة، كناريا وشركاه، الحاوي، رجل وامرأتان هنا وسرور" وغيرهم الكثير من الاعمال.

مشهد من فيلم المشبوه:

أما على صعيد التليفزيون قدم الفنان فاروق الفيشاوي العديد من

الاعمال الناجحة مثل: " علي الزيبق، راس الغول، عوالم خفية، البرنسيسة، سوق المتعة، القرداتي، كدبة كل يوم ليلة" وغيرهم الكثير.

مشهد من مسلسل علي الزيبق:

مشهد من مسلسل راس الغول مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز:

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مشهد من مسلسل "عوالم خفية"، مع الزعيم عادل إمام:

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية مثل: "بداية ونهاية، أهلا يا بكوات، البرنسيسة"وغيرهم.

وكانت أخر مشاركاته المسرحية مع الفنان يحيى الفخراني ولكن بسبب تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي خلال الفترة الماضية، إثر علاجه من مرض

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حيث كان الفيشاوي يجسد دور "جلوستر" في المسرحية، وتأثرت العروض بغيابه نظرًا لظروفه الصحية، فتم تغيير أدوار بعض الفنانين المشاركين بالمسرحية، لتعويض هذا الغياب.

الراحل فاروق الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بمرض بالسرطان في شهر أكتوبر الماضي، أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال

على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير، حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة.