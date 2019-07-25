محمد صبحي ناعياً فاروق الفيشاوي: رحل صديقي وزميلي

نعى الفنان محمد صبحي بكلمات من الحزن والأسى فاروق الفيشاوي , وذلك عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وودع "صبحي" الفنان القدير فاروق الفيشاوي قائلاً:" البقاء لله رحل صديقي وزميلي الفنان فاروق الفيشاوي, رحمه الله عليه وجعل مثواه الجنة وألهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان" . وألهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان" . وتوفى فجر اليوم, الخميس, النجم الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ 67 عاماً بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

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