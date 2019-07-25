كواليس عام.. سرطان فاروق الفيشاوي الذي اكتشفه صدفة

بكلمات من العزيمة والإصرار تحدى الراحل فاروق الفيشاوي مرضه في إعلانه عنه أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الماضية عام 2018.

وصدم الخبر حضور المهرجان زمنهم من بكى وتعاطف مع حالته، ومنهم من انبهر بصموده وقوته في إعلان مرضه حيث قال الراحل في حفل الافتتاح: "أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع والعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض سأهزمه".

وكان نوع السرطان الذي كان يعاني منه فاروق في "العظام"، وخضع بسببه لجرعات من الكيماوي للسيطرة عليه والحد من انتشار المرض في جسده.

كشف الفيشاوي في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عن كواليس علمه بمرضه حيث قال: "اكتشفت المرض بالصدفة عند إجراء تحاليل طبية بسبب مشاكل في معدتي، وأبلغني الطبيب قبل موعد مهرجان الإسكندرية بـ5 أيام فقط، ومع ذلك حرصت علي حضور المهرجان".

وتابع قائلاً: "لم أكن أنوي الإعلان عن مرضي في المهرجان، لكن في لحظة شعرت أنني يجب أن أقول للكل، ومظاهرات الحب التي قوبلت فيها من

زملائي شجعتني على ذلك، ومنحتني طاقة إيجابية ليس لها حدود".

وتابع الفيشاوي سرد تفاصيل مرضه وأوضح أن الطبيب المعالج الخاص به أبلغه أنه تم اكتشاف دواء لسرطان العظام منذ عام وأنه أول من سيتناوله في مصر، وأهم مايميزه أنه لايحمل أعراض جانبية مؤذية كسقوط الشعر، أو تغيير الشكل، لكنه عبارة عن مجموعة من الحقن تؤخذ بشكل دوري منتظم، مع إتباع نظام غذاء صحي".

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وتعامل الفيشاوي مع المرض وكأنه عرض جانبي في حياته وسيمُر، وأخذ يتابع حياته ويمارس كل أنشطته بشكل طبيعي، وشارك في عدد من الأعمال الفنية بعد إعلانه عن المرض وأبرزها "ليلة هنا وسرور، مسرحية الملك لير"، الذي أخذه الموت من استكمال دوره فيها، ولكن في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته تدهورت حالته الصحية فجأة، وتسبب ذلك في دخوله إلى مستشفى "ابن سينا" بالدقي، ووضعه تحت الملاحظة الطبية الشديدة.

ووصل به الأمر إلى مرحلة العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء نتيجة تدهور شديد في وظائف الكبد، الذي كان شبه متوقف عن أداء دوره بشكل طبيعي، فتم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتدهورت حالته الصحية بسرعة شديدة أدت إلى فقده للنطق تماماً ومُنعت عنه الزيارات على أمل استقرار حالته الصحية ، لكن لاحقه الموت فجر اليوم وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ظهر اليوم.

وبالرغم من ظروف محاربته للمرض التي ظهرت علاماته على وجهه أصر على حضور عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف، وكان هذا آخر ظهور له، بعد اعتذاره عن استكمال دوره في مسرحية الملك لير أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني.

ورحل فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع المرض، وترك خلف إرث فني كبير يزيد عن 300 عمل فني مابين السينما والدراما والمسرح وعمل مع كبار نجوم الفن المصري أبرزهم"عادل إمام، نادية الجندي،نجلاء فتحي، الراحل محمود عبد العزيز".

وولد الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.