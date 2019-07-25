صابر الرباعي في وداع السبسي: عاشت تونس وشعبها

نعى الفنان صابر الرباعي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "الرباعي" علي وفاته قائلاً:"من المفروض إن اليوم 25/7/2019 هو يوم احتفال بذكرى عيد

الجمهورية! لكن شاء القدر أن يكون يوم وداع لرئيسنا الباحي قايد السبسي بعد صراع مع المرض، قدر الله ما شاء فعل ولا مرد لقضاء الله، ندعو له بالرحمة و المغفرة ويرزقنا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.. عاشت تونس وشعبها".

توفى الرئيس التونسي قايد السبسي صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 92 وجاء ذلك بعد انتقاله بالأمس فور تدهور حالته الصحيه إلى مستشفى العسكري .