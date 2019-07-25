تفاصيل حفل مصطفى حجاج بالساحل الشمالي

يحيى النجم مصطفى حجاج حفل غنائي مساء غدٍ الجمعة 26 يوليو بأحد أماكن السهر الشهيرة بالساحل الشمالي، ويعد الحفل هو الأول له عقب صدور أغنية "آه يا حنان"، وهيأولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، وكسرت الأغنية في يومها الأول حاجز الـ 300 ألف مشاهدة.
ويبدأ الحفل في تمام الحادية عشر من مساءالغد ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ويبلغ سعر تذكرة دخول الحفل 600ج للفرد ويعد هذا الحفل هو الثاني في نفس المكان بعد حفل النجم محمد حماقي الذي يحييه على البحر صباح غدٍ في نفس المكان.
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